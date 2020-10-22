В Плещеницах на месте прорыва газопровода горящий факел достигал 1,5 м

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали загорание газа в Логойском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 14.22 логойским спасателям поступило сообщение, что в городском поселке Плещеницы произошел прорыв газопровода с последующим факельным горением.

"Как стало известно, при проведении земляных работ был поврежден газопровод диаметром 32 мм, залегающий на глубине около 1 м. В результате произошло воспламенение газовоздушной смеси. Высота факела была равна полутора метрам. В 14.42 спасатели ликвидировали загорание", - рассказали в МЧС.

Подача газа на поврежденном участке прекращена. Без газоснабжения остаются 12 частных жилых домов.-0-