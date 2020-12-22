В Плещеницах под колесами автомобиля погибла пожилая женщина

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Плещеницах автомобиль сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"ДТП случилось сегодня около 8.00 на 66-м км автодороги Р63 Борисов - Ошмяны в черте городского поселка Плещеницы. По предварительной информации, 49-летний водитель "Нивы" ехал в сторону Борисова и наехал на 71-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть в неположенном месте", - рассказали в МВД.

В результате происшествия женщина скончалась на месте.

Следственно-оперативная группа, ГАИ, эксперты и медики выясняют обстоятельства ДТП.-0-