В подъезде многоэтажки Гомеля третий раз за месяц горели кладовки

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Третий раз за месяц в одной из многоэтажек Гомеля горели кладовые помещения в подъезде. Одна из версий - занос постороннего источника зажигания, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали сегодня в 01.01 по сообщению о пожаре в жилом доме по улице Советской,97. Возгорание в кладовом помещении, расположенном между 5-м и 6-м этажами, было ликвидировано.

Как сообщалось, ранее в течение суток кладовки загорались в подъезде этой же многоэтажки. Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС оперативно ликвидировали пожар в подсобном помещении между первым и вторым этажами дома 17 декабря. Информация об аналогичном происшествии поступила на линию 101 областного центра 18 декабря в 4.07. Горело кладовое помещение в этом же доме между третьим и четвертым этажами. Пожар также был оперативно ликвидирован.

Во всех случаях эвакуация жителей не проводилась, пострадавших нет. Огнем уничтожены кладовые помещения. По одной из версий, возможен занос постороннего источника зажигания. Точные причины возгораний устанавливаются.-0-