В Подмосковье задержали находившегося два года в розыске гомельчанина

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома во взаимодействии с сотрудниками полиции России успешно провели операцию по розыску гомельчанина 1984 года рождения, который обвиняется в совершении мошеннических действий в особо крупном размере, связанных со строительством жилья. Об этом сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

"Ущерб, нанесенный гражданам противоправной деятельностью гомельчанина, оценивается на сумму около $1 млн", - отметили в УВД.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следственных органов. Мужчину объявили в республиканский и межгосударственный розыск.

На протяжении двух лет гомельчанин предпринимал всевозможные меры для того, чтобы скрыться от правоохранителей. "Однако благодаря кропотливой совместной работе оперативников уголовного розыска двух стран удалось не только разыскать беглеца в одном из населенных пунктов в Подмосковье, но и задержать его", - рассказали в группе информации и общественных связей.

Начата процедура экстрадиции обвиняемого в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности.-0-