В подсобном помещении Брестской горбольницы произошел пожар - никто не пострадал

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В физиотерапевтическом отделении Брестской городской больницы №1 произошел пожар. Никто не пострадал. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Чтобы не допустить распространения недостоверной информации, информирую о небольшом происшествии. Сегодня в 05.55 произошло возгорание в подсобном помещении физиотерапевтического отделения Брестской городской больницы №1", - написал Александр Рогачук. Эвакуация персонала и пациентов не проводилась.

Сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали пожар в кратчайшие сроки. В результате возгорания повреждены имущество и внутренняя отделка помещения. Председатель горисполкома подчеркнул, что серьезного ущерба больнице не причинено.

Пожар на режим работы медучреждения не повлиял.-0-