В подсобном помещении Брестской горбольницы произошел пожар - никто не пострадал

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:33 ЕЭК: обращений о вступлении Ирана в ЕАЭС не поступало Экономика
11:27 До -26°С ожидается в Беларуси 18 февраля Общество
11:22 В России за сутки выявили 12 828 заразившихся коронавирусом В мире
11:21 Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году увеличили производство на 4% Экономика
11:18 Караник: в 2020 году свыше 67% бюджета Гродненской области направили на соцсферу Регионы
11:09 Власти Нидерландов вернули комендантский час, отмененный окружным судом В мире
11:06 Начался суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка Происшествия
10:58 В подсобном помещении Брестской горбольницы произошел пожар - никто не пострадал Происшествия
10:54 Правительство утвердило задания по экспорту на 2021 год Экономика
10:51 Wochenblick: Лукашенко не стал вводить карантин - и цифры доказали его правоту Общество
10:45 В Рогачевском районе разорвался отопительный котел в частном доме Происшествия
10:38 Белорусские экспортеры будут представлены на выставке Gulfood в Дубае Экономика
10:25 БРСМ и "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту сотрудничества Общество
10:17 Юноши из Новополоцка проходят курс молодого бойца в погранотряде Регионы
10:16 ФОТОФАКТ: Снегопады в Греции засыпали афинский Акрополь Калейдоскоп
10:15 Правительство возместит банкам из бюджета проценты по кредитам предприятиям легпрома Экономика
10:10 БРСМ и "Мобильные кадры России" подписали соглашение о сотрудничестве Общество
10:08 Стартап-центр БГУ принял первых резидентов Общество
10:05 ТПП Гродненской области и Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
10:04 В Молодечненском районе ликвидировали самогонный цех Происшествия
10:01 Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода будут уплачены из бюджета Экономика
09:49 Стартует серия бесплатных вебинаров для открывающих свой бизнес женщин Общество
09:48 Депутат: частник требует максимальных гарантий и льгот, а госпредприятия несут огромную соцнагрузку Общество
09:42 "Студенты на Орбите" окажутся во время творческого форума в Гомеле Регионы
09:36 Во Франции проголосовали за резонансный закон об укреплении республиканских принципов В мире
09:36 Минчанин избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой - расследование завершено Происшествия
09:32 Ковалев: бизнес и политика однозначно несовместимы Политика
09:25 Минжилкомхоз рассказал об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием Общество
09:24 Через COVAX первые поставки вакцины от COVID-19 должны пойти в конце февраля В мире
09:15 Число заразившихся COVID-19 в мире за неделю снизилось на 16%, летальных исходов - на 10% В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
17 февраля 2021, 10:58

В подсобном помещении Брестской горбольницы произошел пожар - никто не пострадал

Фото из архива
Фото из архива

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В физиотерапевтическом отделении Брестской городской больницы №1 произошел пожар. Никто не пострадал. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Чтобы не допустить распространения недостоверной информации, информирую о небольшом происшествии. Сегодня в 05.55 произошло возгорание в подсобном помещении физиотерапевтического отделения Брестской городской больницы №1", - написал Александр Рогачук. Эвакуация персонала и пациентов не проводилась.

Сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали пожар в кратчайшие сроки. В результате возгорания повреждены имущество и внутренняя отделка помещения. Председатель горисполкома подчеркнул, что серьезного ущерба больнице не причинено.

Пожар на режим работы медучреждения не повлиял.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест пожар
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Начался суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка
Фото МЧС В Рогачевском районе разорвался отопительный котел в частном доме
Фото УВД Миноблисполкома В Молодечненском районе ликвидировали самогонный цех
Фото из архива СК Минчанин избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой - расследование завершено
Фото УВД Миноблисполкома Разыскивавшийся 11-классник из Городеи найден в Смоленске
Скриншот из видео В Новополоцке пьяный мужчина ударил школьника
Главное
Во время совещания Лукашенко требует определения четких перспектив развития мотовелозавода
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1134 пациента с COVID-19, выписаны 1028
Правительство утвердило задания по экспорту на 2021 год
Старт продаж сразу в двух домах Minsk World! Квартиры в "азиатских" новостройках - от 2600 рублей за метр
Топ-новости
Минжилкомхоз рассказал об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием
Wochenblick: Лукашенко не стал вводить карантин - и цифры доказали его правоту
Начался суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка
Белорусские экспортеры будут представлены на выставке Gulfood в Дубае
Делегат ВНС: создание качественных условий для жизни прямо влияет на развитие страны
Стартап-центр БГУ принял первых резидентов
Католики празднуют Пепельную среду
БРСМ и "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту сотрудничества
Ковалев: бизнес и политика однозначно несовместимы
Петришенко: предприятия регионов должны видеть своих будущих специалистов уже среди школьников
В районе БелАЭС обеспечен непрерывный контроль радиационной обстановки - Белгидромет
Сильная соцполитика стала залогом того, что большинство белорусов не поддержало мятеж - мнение
Минэкономики рассказало о льготах на услуги электроснабжения и сжиженный газ
Минприроды рассказало, как помочь зимующим лебедям и уткам
Контроль качества лекарств и продажу немедицинских товаров в аптеках обсудили в Минздраве
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.