В подвале частного дома в Бресте обнаружены погибшие мужчина и женщина

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в подвале частного дома обнаружены погибшие мужчина и женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 февраля в 20.00 поступило сообщение об обнаружении погибших мужчины 1975 года рождения, неработавшего, и женщины 1972 года рождения в подвале частного жилого дома в Бресте по ул. Заречной", - рассказали в пресс-службе.

Предполагаемая причина гибели - отравление угарным газом от эксплуатации газового обогревателя.-0-

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины в Бресте