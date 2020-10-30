В подвале гомельской девятиэтажки обнаружили почти 2,5 кг ртути

Фото Гомельского областного УМЧС
30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в подвале многоквартирного жилого дома обнаружили ртуть, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Спасатели 29 октября в 15.58 получили информацию от заместителя начальника одного из городских ЖЭУ, что в подвале девятиэтажного дома по улице Ильича работники вели ремонт и обнаружили резиновую грушу, предположительно, с ртутью.
Выяснилось, что груша герметична, разлива не было. Масса ртути составила 2,42 кг.
Газоанализатором провели замеры на содержание паров ртути в воздухе - их не обнаружили. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Грушу с ртутью изъяли для утилизации.-0-