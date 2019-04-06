В подвале Центра детского творчества в Минске произошло задымление

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подвале двухэтажного здания по проспекту Рокоссовского в Минске (Центр дополнительного образования детей и молодежи) произошло задымление, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское городское управление МЧС.

Спасатели выезжали на место. В тот момент из подвала шел дым средней концентрации. Выяснилось, что загорелся утеплитель на площади 2 кв.м.

Администрация объекта эвакуировала из здания 70 человек, в том числе 60 несовершеннолетних.

Задымление ликвидировано. Никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.-0-