В подвале Центра детского творчества в Минске произошло задымление

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подвале двухэтажного здания по проспекту Рокоссовского в Минске (Центр дополнительного образования детей и молодежи) произошло задымление, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское городское управление МЧС.
Спасатели выезжали на место. В тот момент из подвала шел дым средней концентрации. Выяснилось, что загорелся утеплитель на площади 2 кв.м.
Администрация объекта эвакуировала из здания 70 человек, в том числе 60 несовершеннолетних.
Задымление ликвидировано. Никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.-0-
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