В поезде Минск-Барановичи умерла женщина

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В поезде региональных линий Минск - Барановичи умерла 55-летняя женщина, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Ночью 13 января в пути следования поезда ревизоры в одном из вагонов обнаружили тело пассажирки, жительницы Минского района. Об этом они сообщили поездной бригаде, которая передала информацию в милицию.

На станции Барановичи-Полесские следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти женщины.-0-