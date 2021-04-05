В погоне за пьяным водителем в Добрушском районе милиции пришлось стрелять

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пьяный на внедорожнике пытался скрыться от ГАИ в Добрушском районе. Информацию об инциденте разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел днем 4 апреля. В Добрушский РОВД поступило сообщение о том, что в агрогородке Жгунь внедорожником Mitsubishi управляет пьяный мужчина. Наряд ГАИ попытался остановить ехавшее навстречу авто, однако его водитель решил скрыться. Он объехал милицейский автомобиль и направился в сторону деревни Жгуно-Буда.

"Во время преследования инспекторы неоднократно требовали от водителя остановиться, включали проблесковые маячки синего-красного цвета, подавали звуковой сигнал. Мужчина не реагировал и создавал при этом угрозу жизни и здоровью людей. В итоге сотрудники сначала выстрелили в воздух, а затем - по колесам иномарки. Машина остановилась в поле", - сообщает пресс-секретарь.

Как уточняется, за рулем внедорожника находился 42-летний житель Добрушского района. Медосвидетельствование показало, что он был пьян - 2,4 промилле.

В отношении задержанного составлено несколько протоколов, в том числе за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Мужчина уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичное правонарушение.-0-