В Полоцке бесправник сбил двух школьниц

23 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке бесправник, обгоняя машину, сбил двух школьниц, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 21 сентября около 21.00 на ул. Бабушкина. Водитель легковушки при обгоне машины наехал на двух девочек 2005 годов рождения. В результате ДТП школьницы получили травмы и были госпитализированы в отделение реанимации больницы.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем лицами, которые не имеют водительских прав, наказывается штрафом от 5 до 50 базовых величин (БВ составляет Br25,5).-0-