В Полоцке будут судить семейную пару за незаконное предпринимательство

28 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд Полоцка и района уголовное дело по обвинению двух местных жителей в покушении на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

Установлено, что семейная пара из Полоцка с 2015 до января 2017 года приобретала в России и продавала в Беларуси стеклоомывающие жидкости, которые не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за содержания в ее составе метанола свыше допустимой концентрации. За время запрещенной предпринимательской деятельности обвиняемые выручили более Br480 тыс.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре области пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией действий полочан по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.233 УК.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил без изменения.-