В Полоцке будут судить семейную пару за незаконное предпринимательство

28 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд Полоцка и района уголовное дело по обвинению двух местных жителей в покушении на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.
Установлено, что семейная пара из Полоцка с 2015 до января 2017 года приобретала в России и продавала в Беларуси стеклоомывающие жидкости, которые не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за содержания в ее составе метанола свыше допустимой концентрации. За время запрещенной предпринимательской деятельности обвиняемые выручили более Br480 тыс.
После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре области пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией действий полочан по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.233 УК.
Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил без изменения.-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3937 BYN
|2.391 BYN
|2.397 BYN
|USD
|2.1288 BYN
|2.128 BYN
|2.131 BYN
|RUB
|3.2815 BYN
|3.28 BYN
|3.28 BYN