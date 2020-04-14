В Полоцке четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

14 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна многоэтажки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По предварительным данным, днем 11 апреля четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа. Его мама отлучилась на кухню, отец был на работе. Вернувшись в комнату, женщина увидела открытое окно, а с улицы раздавался плач. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники Полоцкого межрайонного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего.

Следователи напоминают родителям о необходимости быть бдительными, когда дети находятся вблизи окон или на балконах. Окна рекомендуется оборудовать запорными устройствами.-0-