19 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке горела автолавка, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Пожар произошел сегодня ночью на стоянке по ул. Пролетарской. В результате него в автолавке "ГАЗ" 2012 года выпуска, которая принадлежит Ушачскому райпо, повреждены моторный отсек, кузов и часть товара.

Причина пожара устанавливается.-0-