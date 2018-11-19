19 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке горела автолавка, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Пожар произошел сегодня ночью на стоянке по ул. Пролетарской. В результате него в автолавке "ГАЗ" 2012 года выпуска, которая принадлежит Ушачскому райпо, повреждены моторный отсек, кузов и часть товара.
Причина пожара устанавливается.-0-
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