В Полоцке грузовик сбил 7-летнюю девочку

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке на нерегулируемом пешеходном переходе большегруз сбил девочку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Авария произошла 27 августа около 14.00 на улице Космонавтов. "40-летний местный житель, управляя большегрузом МАЗ, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на семилетнюю девочку. По предварительной информации, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Затем, дойдя до середины, девочка развернулась и побежала назад", - рассказала Ольга Чемоданова.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы, она доставлена в больницу. Водитель грузовика был трезв. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, медики.-0-