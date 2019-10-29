В Полоцке грузовой поезд протаранил легковушку

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке грузовой поезд протаранил ехавшую на красный свет легковушку, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла вечером 28 октября, когда 20-летний местный житель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигался по улице Гагарина. На железнодорожном переезде водитель пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, но не успел. В заднюю правую часть автомобиля врезался поезд, от удара которого легковушку откинуло на противоположную сторону железнодорожных путей и она налетела на железнодорожный светофор.

Кроме водителя в автомобиле находились еще 3 пассажира. В результате ДТП жительница Полоцка 1997 года рождения, ехавшая на заднем сиденье автомобиля, доставлена в больницу. Водителя и двух пассажиров врачи осмотрели на месте, в медучреждение они не доставлялись. Обстоятельства ДТП уточняются.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома