В Полоцке интернет-мошенники украли деньги с карты работницы банка

10 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке работница банка попалась на уловки интернет-мошенников, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Работая в одном из банков города, 36-лентняя полочанка хорошо была знакома с информацией о различных мошеннических схемах в сети. Однако и сама стала объектом внимания со стороны злоумышленников. После того как женщина разместила на специализированном сайте объявление о продаже личной вещи, через мессенджер с ней связались потенциальные клиенты. В процессе общения преступники попытались выведать реквизиты ее платежной карты.

"По словам потерпевшей, она стала подозревать неладное, но решила, что расскажет только о своей виртуальной карте, на которой не было денег. После этого общение между партнерами по сделке прекратилось. Уверенная в безопасности своих реквизитов, через некоторое время женщина взяла кредит в размере Br1 тыс. Сразу после зачисления на счет деньги украли. Правоохранители выяснили, что преступники через виртуальный счет получили доступ к реальным данным и только ждали пополнения", - отметил Виталий Сапроненко.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

УВД Витебского облисполкома напоминает о том, что ни в коем случае нельзя никому передавать любые свои банковские реквизиты. При малейшем подозрении о планируемом мошенничестве следует обратиться в милицию.-0-