В Полоцке легковушка врезалась в ограждение моста, пострадали три человека

13 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке попавшим в ДТП водителю легковушки и двум пассажирам потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Происшествие случилось сегодня ночью на мосту через Западную Двину по улице Богдановича. Автомобиль Kia Sephia врезался в бетонное ограждение. Сигнал о помощи поступил в службу МЧС в 01.06.

Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя и двух пассажиров. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Еще один пассажир до прибытия подразделений МЧС смог самостоятельно покинуть автомобиль. В медицинской помощи он не нуждался.-0-