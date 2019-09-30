В Полоцке мужчина напал с ножом на работницу магазина

30 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке пьяный мужчина с ножом пытался ограбить магазин, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Сигнал о том, что в одном из магазинов города сработала тревожная сигнализация, был получен 27 сентября в 15.55. К приезду правоохранителей нападавший уже был обезврежен охраной. Выяснилось, что подозреваемый подошел к работнице, когда та протирала стеллажи. Он достал нож и потребовал деньги. Женщина оттолкнула нападавшего и поспешила за помощью. Охранник забрал у мужчины нож и передал злоумышленника подоспевшим милиционерам. Разбой совершил пьяный неработающий житель Докшиц.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) УК.-0-