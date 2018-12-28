28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке мужчина получил ожоги, выбираясь из горящего дома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

27 декабря около 16 часов спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Осипенко, в котором проживала семья из четырех человек - 2 взрослых и 2 детей.

В момент происшествия дети были на улице, а супруги оставались дома. Они покинули горящее помещение самостоятельно до прибытия спасателей. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован в городскую больницу с предварительным диагнозом "ожоги 2-й степени (5% тела)".

Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС. В результате огнем уничтожена веранда, повреждены потолочное перекрытие и имущество, закопчены стены. Одна из рассматриваемых версий - поджог.-0-

Фото МЧС