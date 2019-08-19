В Полоцке на пожаре спасен мужчина

19 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке сотрудники МЧС спасли на пожаре в частном доме мужчину, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Происшествие случилось вечером 18 августа по ул. Михайловской. К моменту приезда спасателей из окна частного жилого дома шел дым. 46-летний хозяин жилища находился внутри: работники МЧС обнаружили его в комнате на полу и вынесли в безопасное место. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом отравление продуктами горения и ожогами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован в больницу.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Основная версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-