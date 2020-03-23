В Полоцке на пожаре в квартире спасли супругов

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке при пожаре в квартире спасли супругов, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
21 марта в 16.44 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире по улице 6-й Гвардейской Армии. Из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома, шел дым. Внутри находились 60-летний хозяин и его 55-летняя супруга. До прибытия спасателей женщину из задымленной квартиры вынес сосед. Пенсионерку осмотрела бригада медиков, от госпитализации она отказалась.
Работники МЧС во время разведки в комнате на полу обнаружили хозяина дома. Пострадавшего вынесли из горящей квартиры и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" мужчина был госпитализирован.
Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил имущество в комнате, закоптил стены и потолок. По факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - хозяин квартиры неосторожно обращался с огнем при курении.-0-