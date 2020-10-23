В Полоцке нашли останки мужчины, убитого 8 лет назад

23 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке мужчина убил знакомого и восемь лет хранил его труп закопанным у себя в сарае, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В ноябре 2014 года в Полоцкий РОВД поступило заявление об исчезновении 30-летнего местного жителя. Оперативники выяснили, что тот злоупотреблял спиртным, перебивался случайными заработками. Мать потерявшегося умерла много лет назад, а отец с семьей не проживал, только иногда навещал сына. Приехав в очередной раз в гости, родственника не нашел. Соседи рассказали, что не видели парня уже несколько лет. Найти тогда молодого человека правоохранители не смогли.

Лишь спустя шесть лет стала известна судьба пропавшего. Во время оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что мужчина был убит своим знакомым в 2012 году, который скрыл следы преступления, закопав труп у себя в сарае. По предварительной информации, трагедия произошла во время распития алкоголя и возникшей ссоры. Останки местного жителя правоохранители нашли вчера.

Следователи возбудили уголовное дело.-0-