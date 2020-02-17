В Полоцке пара попалась на краже из камеры хранения в магазине

17 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пара из Полоцка обокрала в магазине камеру хранения, их нашли через несколько часов, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В одном из магазинов города 44-летняя женщина заметила, что рассеянный покупатель поставил свои вещи в камеру хранения, закрыл ее, но ключ забыл в замке. Она воспользовалась ситуацией и забрала ключ. Дома женщина рассказала сожителю о случившемся, после чего было решено присвоить чужие вещи.

Мужчина сходил в магазин, вытащил из ячейки рюкзак, в котором находились $290 и банковские карточки. Чтобы запутать правоохранителей, сожители разработали целый план: забрали себе $250, а остальные банкноты оставили в рюкзаке и вернули его уже в другую ячейку в том же магазине. Для этого мужчина еще раз сходил в торговый объект, но уже переодевшись в яркую куртку.

Несмотря на все ухищрения воспользоваться украденными деньгами злоумышленникам не удалось. Их личности сотрудники правоохранительных органов установили буквально через несколько часов после обращения потерпевшего в милицию. Теперь в отношении криминальной парочки возбуждено уголовное дело.-0-