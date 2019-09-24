В Полоцке пенсионер спас соседа из горящего дома

24 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке загорелся дачный дом, хозяина спас его сосед, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило утром 23 сентября. Открытым пламенем горел дачный дом. Когда вспыхнул пожар, внутри находился его 53-летний хозяин. До прибытия подразделений МЧС мужчину спас его 81-летний сосед, который, увидев дым, бросился внутрь дома и вывел мужчину в безопасное место. После осмотра бригадой скорой помощи спасенный от госпитализации отказался.

В результате пожара огнем уничтожены кровля, потолочные перекрытия, имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-