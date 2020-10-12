12 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке пьяный хулиган беспричинно избил ребенка с особенностями психофизического развития, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 11 октября, когда 13-летний мальчик помогал родителям и вышел во двор, чтобы выбросить мусор. Там он встретил незнакомца, который без объяснения причин стал избивать подростка. Хулигана одернула проходившая мимо женщина, она же позвонила в милицию.

Патрульный наряд Полоцкого РОВД задержал злоумышленника. Им оказался 28-летний житель райцентра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался и не смог объяснить свою агрессию.

В результате нападения ребенок получил ушибы и ссадины. Ему была оказана медицинская помощь без госпитализации, сейчас с ним все в порядке.

Правовую оценку действиям горожанина дали следователи, против него возбуждено уголовное дело за хулиганство. Известно, что задержанный также является фигурантом по уголовному делу за кражу.-0-