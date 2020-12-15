В Полоцке пьяный мужчина напал на фигуру снеговика

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в центре Полоцка напал на фигуру снеговика, которую недавно установили к новогодним праздникам, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Сегодня утром правоохранителям поступило сообщение: на площади Свободы хулиган ломает снеговика. Выяснилось, что мужчина в алкогольном опьянении забрался на фигуру и прыгал на ней. Объяснить мотив своего поступка 30-летний житель Бреста, который приехал на заработки, не смог.

Мужчина задержан, проводится проверка.-0-

Фото Полоцкого РОВД