В Полоцке пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке пьяный водитель проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться, сообщили БЕЛТА в пресс-службе управления ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 17 августа. Около 14.00 внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Renault, который ехал со стороны автодороги Р45 Полоцк-Глубокое-граница Литвы. Водитель проигнорировал неоднократные законные требования сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость. В результате преследования он был задержан.

"За рулем автомобиля находился 46-летний житель Новополоцка. Медицинское освидетельствование в выдыхаемом воздухе показало у него 2,7 промилле. В отношении мужчины составлены административные протоколы, а автомобиль отправлен на штрафстоянку", - отметили в ГАИ.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передача права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования влекут наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин (одна базовая величина сейчас составляет Br25,5). За повторное управление механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.-0-