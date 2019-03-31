31 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль, никто не пострадал, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Происшествие случилось 30 марта в 19.55 возле дома №25 по ул.Бабушкина. Водитель 1987 года рождения на Audi A6 не справился с управлением и врезался в припаркованный возле дороги Volkswagen Passat. При столкновении удар был такой силы, что у машины виновника ДТП вырвало задний мост. Никто из прохожих не пострадал, в Volkswagen Passat людей также не было.

Очевидцы происшествия вызвали сотрудников Госавтоинспекции и задержали водителя Audi A6 до их прибытия. При проверке у последнего оказалось 1,48 промилле алкоголя. На момент происшествия мужчина уже не отдавал отчет своим действиям.

По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения, ставших свидетелями нетрезвого вождения, в целях общей безопасности сообщить об этом ДТП по телефону 102 или ближайшему сотруднику правоохранительных органов.-0-

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома