В Полоцке погиб мальчик: его нашли в ливневом колодце

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9 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Вечером 8 ноября в милицию обратился житель города и сообщил о пропаже своего восьмилетнего сына. Во время поиска сотрудники милиции в ливневом колодце недалеко от дома обнаружили тело ребенка.
Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время допрашиваются родственники погибшего и дети, с которыми он играл накануне трагедии. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что колодец частично был накрыт досками.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.428 УК (служебная халатность).-0-