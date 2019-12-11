В Полоцке при пожаре дома погибли два человека

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи работают на месте пожара в Полоцке, в котором погибли два человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Сегодня утром поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Янки Купалы. Во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тела мужчины и женщины, которые проживали в этом доме. Следственно-оперативная группа осматривает место происшествия. Причина пожара устанавливается.-0-