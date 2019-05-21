В Полоцке при пожаре поврежден жилой дом и магазин, сгорели сараи

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке при пожаре сгорел блок сараев, поврежден пятиэтажный многоквартирный жилой дом и магазин, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре дома по ул. Тросницкой поступило 20 мая в 12.09. В результате пожара уничтожен блок сараев, принадлежащих жильцам по ул. Тросницкой, 45 и 47. В пятиэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Тросницкой, 8 на техническом этаже повреждены рама и подоконник, на балконе третьего этажа повреждены обшивка стен и рама. В частном магазине поврежден кондиционер.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - поджог (виновное лицо установлено).-0-
Фото Витебского областного управления МЧС
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