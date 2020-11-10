В Полоцке расследовали дело о сопротивлении милиции участника незаконной акции

10 ноября, Витебск /Корр.БЕЛТА/. В Полоцке завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который сопротивлялся сотруднику милиции, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 9 августа 25-летний полочанин участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в Полоцке. Во время акции он распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников милиции, которые находились в форменном обмундировании и исполняли служебные обязанности. При задержании мужчина оказал сопротивление и снова распылил газ в сторону силовиков, а также порвал одному из них форму.

Мужчину задержали. При себе у него обнаружили газовый баллончик, нож, фонарик-электрошокер. Жителю Полоцка предъявлено обвинение по ч.2 ст.363 и ст. 64 УК. Он заключен под стражу.-0-