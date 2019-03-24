В Полоцке рейсовый автобус столкнулся с кроссовером

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24 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Рейсовый автобус столкнулся с кроссовером в Полоцке, пострадала пассажирка автомобиля, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла утром 24 марта на ул.Октябрьской в Полоцке. Водитель рейсового автобуса при повороте налево не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении кроссовер. В результате ДТП 46-летняя пассажирка автомобиля получила телесные повреждения, ее доставили в отделение травматологии больницы. Водители не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.-0-