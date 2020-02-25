25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке школьник обокрал учителя физкультуры, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел в тренажерном зале. Потерпевшим оказался 28-летний учитель физкультуры, а подозреваемым - 14-летний восьмиклассник. Между собой они были знакомы лишь наглядно - ходили заниматься спортом в один зал. Там школьник и обратил внимание на мужчину - тот хорошо одевался и ездил на дорогом автомобиле. Решив, что мужчина богат, несовершеннолетний решил его обворовать.

"Сначала парень рассказал о своей задумке товарищам в надежде на их помощь, однако они отказали, и он пошел на преступление сам. Не дожидаясь окончания тренировки, школьник ушел в раздевалку и из кармана куртки мужчины похитил кошелек. Добыча оказалось невпечатляющей - $30 и две банковские карты. Деньги подозреваемый забрал, а все остальное выбросил", - отметили в Полоцком РОВД.

Установить личность злоумышленника следователи смогли очень оперативно после опроса потерпевшего и посетителей зала. Похищенные деньги потратить он не успел. Действиям школьника следователи дали правовую оценку, возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности.-0-