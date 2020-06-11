В Полоцке спасатели освободили ребенка, голова которого застряла в перилах

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке у ребенка голова застряла в перилах горки, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Вызов спасателям поступил 10 июня в 18.26. Сообщили, что на ул.Вологина на детской площадке у ребенка застряла голова в перилах детской горки.

"Сотрудники МЧС с использованием ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ребенка. В медицинской помощи он не нуждался", - проинформировали в областном управлении МЧС.-0-