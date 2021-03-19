В Полоцке спасатели вытащили овчарку, провалившуюся под лед

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке спасатели помогли овчарке, провалившейся под лед. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Происшествие случилось 18 марта в 11.25 на территории Гомельского сельского совета на озере Суя. Сообщение в МЧС поступили от хозяйки немецкой овчарки.

"Собаке пытались помочь местные жители, но у них ничего не выходило. Делая несколько шагов, они проваливались и выбирались на берег, - рассказали спасатели. - При работе использовали спасательные сани и веревку. Овчарку вытащили быстро и передали в руки хозяйке. Четвероногий друг был сильно ослаблен и очень замерз".-0-