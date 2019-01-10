В Полоцке сторож обворовывал цирк-шапито

10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке сторож с приятелями обворовывал охраняемый им цирк-шапито, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Один из московских цирков-шапито после длительных летних гастролей по городам Беларуси оставил свое имущество на зимовку в Полоцке. Руководители труппы нашли стоянку и наняли 35-летнего сторожа. Уверенные в сохранности вещей артисты спокойно отправились на каникулы. А полочанин решил нажиться на их имуществе. Из вагончиков циркачей сторож вместе с подельниками выносил все, что попадалось под руку. За четыре похода они украли имущества почти на Br8 тыс. Сумма ущерба могла быть еще выше, если бы не энергетик цирка. Именно он во время очередной проверки оборудования обнаружил пропажу.

Сотрудники Полоцкого РОВД быстро вычислили главного подозреваемого, который к тому времени уже успел скрыться. Однако долго прятаться у него не получилось: сторож задержан, установлены и его подельники. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК.-0-