В Полоцке в реке обнаружили тело мужчины

12 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Тело мужчины было обнаружено в Западной Двине в Полоцке, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Труп без признаков насильственной смерти был обнаружен в реке утром 10 июля. В итоге спустя время мужчину опознала его родственница. Им оказался неработающий житель Полоцка 1963 года рождения. В начале июля он сообщил, что собирается на время уехать, поэтому женщина его не искала.-0-