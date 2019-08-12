В Полоцке в реке обнаружили тело мужчины

12 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Тело мужчины было обнаружено в Западной Двине в Полоцке, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Труп без признаков насильственной смерти был обнаружен в реке утром 10 июля. В итоге спустя время мужчину опознала его родственница. Им оказался неработающий житель Полоцка 1963 года рождения. В начале июля он сообщил, что собирается на время уехать, поэтому женщина его не искала.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2844 BYN
|2.28 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0428 BYN
|2.038 BYN
|2.043 BYN
|RUB
|3.1191 BYN
|3.105 BYN
|3.115 BYN