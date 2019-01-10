В Полоцке во время катания с горки четвероклассник травмировал голову

10 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Четвероклассник пострадал в Полоцке во время катания с горки, мальчик при съезде врезался в дерево, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Информация о происшествии поступила в милицию из центральной городской больницы, куда мальчик был доставлен с травмой головы. По предварительной информации, он спускался с горки на тюбинге.

"Вечером 9 января четвероклассник катался на тюбинге в районе Кургана Бессмертия в Полоцке. Там раскатаны очень крутые горки, и очередной заезд закончился для него столкновением с деревом. Школьника в больницу привез старший брат", - сказала Ольга Шкуратова.

По данному факту Полоцкий МОСК проведет проверку.

Кроме того, в Витебской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи корреспонденту БЕЛТА рассказали, что похожие инциденты 4,6 и 7 января произошли в областном центре, пострадали четыре человека. Так, при спуске с горы получил травму руки 13-летний ребенок. В других случаях пострадали взрослые: в одном мужчину доставили с окровавленной головой, также две женщины повредили спины.

Медики обращают внимание родителей, дети которых катаются в Витебске на горке возле Юбилейного моста рядом с автозаправкой, что с этим спуском нужно быть внимательными. Внизу горки есть трамплин, который подбрасывает детей на высоту, и приземление не всегда может закончиться удачно.

В связи участившимися случаями травмирования детей при катании на надувных тюбингах, витебские правоохранители проведут беседы по технике безопасности в учреждениях образования, а также на родительских собраниях.-0-