В Полоцке вынесен приговор мужчине, распылявшему слезоточивый газ в милиционеров

18 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Полоцкого района и Полоцка вынес приговор в отношении 25-летнего молодого человека, который распылял в милиционеров слезоточивый газ, сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Сергей Селиханов.

По версии следствия, вечером 9 августа мужчина участвовал в протестной акции на проспекте Франциска Скорины. Молодой человек распылял слезоточивый газ в сторону сотрудников милиции, которые находились в форменном обмундировании. Когда его задержали на ул. Евфросинии Полоцкой, обвиняемый оказывал сопротивление: распылял газ в сторону одного из правоохранителей и порвал ему китель.

Суд приговорил молодого человека к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Он свою вину не признал. С обвиняемого в пользу двух потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда в Br1 тыс. и Br500.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-