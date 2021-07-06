В Полоцке вынесли приговор водителю за смертельное ДТП

6 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Полоцкого района и Полоцка рассмотрел уголовное дело в отношении водителя 1957 года рождения, по вине которого произошло ДТП с одной погибшей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Авария произошла 12 марта около 18.00 вблизи деревни Залесье. Водитель Fiat Brava на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Passat под управлением водителя 1998 года рождения. В результате ДТП 66-летняя пассажирка Fiat Brava погибла на месте происшествия, водителя госпитализировали. Водитель второй машины и два 25-летних пассажира также были доставлены в больницу.

Обвиняемый на судебном заседании вину в совершенном преступлении признал частично. Суд его приговорил к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Мужчину на 5 лет лишили права управлять транспортными средствами. Также с обвиняемого в пользу троих потерпевших (водителя и двух пассажиров Volkswagen Passat) в счет возмещения морального вреда взыскано по Br10 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-