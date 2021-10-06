В Полоцке задержали педофила

6 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке задержан педофил, который подозревается в растлении восьмилетней девочки, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

По имеющейся у правоохранителей информации, 59-летний полочанин около трех лет назад совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Она рассказала, что ее изнасиловал отец ее отчима. "Данные события произошли, когда ребенок со своей семьей была в гостях у жителя Полоцка. Ввиду своего малолетнего возраста и неполноты осознания происходящего девочка о случившемся родителям не сообщила. Подозреваемый, осознавая свою безнаказанность, продолжил совершать насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней на систематической основе. Вся правда стала известна лишь спустя время", - отметили в УВД.

Подозреваемый задержан. Следователи в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении заведомо малолетней.-0-