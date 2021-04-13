В Полоцком районе ищут женщину - она уехала на дачу и пропала

13 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Местная милиция и неравнодушные люди ищут 50-летнюю жительницу Новополоцка Наталью Бондарчук, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сообщество поисково-спасательного отряда "Ангел" в "Вконтакте".

Женщина была на даче в деревне Глинищи Полоцкого района. Оттуда 12 апреля около 11.40 она ушла в неизвестном направлении и пропала.

Приметы: рост около 165 см, каштановые волосы. Была одета в бирюзовую кофту и черные штаны.

Если вам что-то известно о Наталье Бондарчук, звоните по телефонам: 8 (033) 900-77-71, 8 (033) 666-60-33, 8 (033) 666-68-56 или 102.-0-