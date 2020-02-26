В Полоцком районе из-за задымления в детском саду - базовой школе эвакуировали 47 человек

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе из Малоситнянского детского сада - базовой школы эвакуировали 47 человек из-за задымления, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о происшествии поступило 25 февраля в 11.57. Задымление было зафиксировано на втором этаже двухэтажного кирпичного здания детского сада - базовой школы. До прибытия подразделений МЧС администрация эвакуировала 47 человек, в том числе 30 детей. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.-0-