В Полоцком районе компания мужчин похитила местного жителя

30 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о похищении человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, утром 29 ноября 27-летний житель Ушачей вместе со своими знакомыми приехал в одну из деревень Полоцкого района к местному жителю. Подозреваемые разбили окно в его доме. Когда хозяин вышел на улицу, его ударили, затолкали в багажник авто и отвезли в лес. Там компания заставила мужчину копать себе яму. Через некоторое время одному из злоумышленников сообщили, что очевидцы вызвали милицию. Тогда компания уехала, оставив потерпевшего в лесу.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Ушачей, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.182 (похищение человека) УК. Личности других мужчин устанавливаются.-0-