В Полоцком районе легковушка врезалась в дерево - водитель погибла

31 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцком районе иномарка врезалась в дерево. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ Витебской области, сообщает БЕЛТА.

Около 7.00 29 мая на 2-м км трассы Ветрино - Дубровка случилось ДТП. Находившаяся за рулем Volkswagen Passat 32-летняя женщина не справилась с управлением - автомобиль выехал на левую по ходу движения обочину, где столкнулся с деревом. Водитель скончалась на месте, 33-летний пассажир был доставлен в больницу.

За минувшую неделю на территории Витебской области произошло шесть аварий, в которых погиб один человек и семеро были ранены.-0-