В Полоцком районе мальчика госпитализировали после игр с петардой

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе 11-летний мальчик после игр со взрывоопасным предметом попал в больницу, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 24 мая ребенок отдыхал с родителями на даче в Полоцком районе. На чердаке он нашел, предположительно, петарду. Позже он взорвал ее на улице. В результате взрыва мальчик получил травмы, его госпитализировали. По последней информации, жизнь ребенка вне опасности.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, опросили родителей. Во время осмотра были обнаружены обрывки бумаги, по предварительным данным, это оболочка взорвавшегося предмета.-0-