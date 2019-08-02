В Полоцком районе мотоциклист сбил двух женщин, все трое в больнице

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе мужчина на мотоцикле Honda совершил наезд на двух женщин, когда они переходили проезжую часть дороги. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
ДТП произошло 1 августа в Полоцком районе на 6-м км автодороги Новополоцк-Полоцк.
Новополочанин 1975 года рождения ехал в сторону Полоцка, не успел среагировать и сбил двух женщин, которые переходили проезжую часть. Дорога шла вне населенного пункта и, по предварительной информации, в зоне видимости жительниц Новополоцка не было пешеходного перехода, поэтому они пересекали ее по кратчайшей траектории.
Все участники дорожно-транспортного происшествия получили травмы и сейчас находятся в больнице.
Как отметили в ГАИ, в 2010 году мотоциклист был лишен водительского удостоверения за вождение в пьяном виде, а в 2012-м его привлекали за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Сейчас новополочанин сдал на права около двух месяцев назад.-0-
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