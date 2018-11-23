В Полоцком районе мужчина с лошадью провалился в погреб

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе мужчина провалился под пол в сарае, на него упала лошадь, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Звонок спасателям поступил 22 ноября в 21.53. В деревне Шпаковщина мужчина провалился в сарае под пол, оказался зажат сверху лошадью и нуждался в помощи. "Когда на место прибыли работники МЧС, хозяин находился под лошадью на глубине 1,5-2 м и не мог выбраться самостоятельно. Оказалось, что, когда мужчина заводил животное в сарай, на входе проломились доски и он упал в погреб", - рассказали в МЧС.

Спасатели при помощи специальной веревки и пояса приподняли лошадь и вытащили пострадавшего наружу. Затем с помощью пожарных рукавов работники МЧС достали и саму лошадь. После осмотра бригадой скорой помощи мужчину госпитализировали с различными травмами.-0-

Фото МЧС